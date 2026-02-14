Este mes hablar de noviazgo, es sinónimo de violencia

En el mes del amor y la amistad, hablar de noviazgo también es hablar de violencia. Bajo esa premisa, la asociación civil Embajadoras de la Paz de Valorarte Mujer, advirtió que conductas como aislar a la pareja de sus amistades, decirle con quién puede hablar, hacia dónde puede mirar o restar importancia a empujones y ofensas verbales, calificándolos como "detalles sin importancia", son en realidad las primeras señales de violencia que la mayoría de las y los jóvenes no logra identificar.

Irma Martínez Nieto, presidenta nacional de la agrupación, explicó que la violencia psicológica encabeza los casos detectados en relaciones juveniles, seguida de la verbal y, en tercer lugar, la física. Desde su experiencia, señaló que hasta el 97 por ciento de jóvenes ha sufrido algún tipo de violencia dentro de sus relaciones, un fenómeno que —aseguró— se ha incrementado de forma considerable en los últimos años.

Indicó que la prevención inicia en el amor propio, pues aprender a valorarse y respetarse permite reconocer a tiempo los focos rojos. Comentarios que buscan aislar a la pareja de su entorno cercano, prohibiciones disfrazadas de cuidado y actitudes de control, dijo, son alertas claras que no deben minimizarse.

Por su parte, la abogada Hilda Manzano Lara, integrante de la Fiscalía General del Estado (FGE) y embajadora de la paz en el ámbito jurídico, advirtió que muchos jóvenes no distinguen entre una relación sana y una relación violenta, debido a la normalización de ciertos comportamientos. Empujones, "golpecitos" y palabras ofensivas forman parte de dinámicas que ya no se perciben como agresión, situación que también se replica en entornos digitales.

La abogada subrayó que estas conductas pueden denunciarse y tener consecuencias legales tanto para hombres como para mujeres.