logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Fotogalería

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Estiman que en abril concluye rehabilitación de laterales de la 57

Las obras muestran progreso, según la Leticia Vargas Tinajero

Por Samuel Moreno

Febrero 03, 2026 12:28 p.m.
A
Estiman que en abril concluye rehabilitación de laterales de la 57

La rehabilitación de las laterales de la carretera federal 57 avanza de manera favorable y podría quedar concluida durante el mes de abril, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), Leticia Vargas Tinajero.

La funcionaria estatal explicó que los trabajos ya presentan avances sustanciales en ambos sentidos de la vialidad, tanto en el tramo correspondiente a Villa de Pozos como en el lado de la capital potosina, donde ya fue colocada la carpeta asfáltica en las laterales.

Detalló que, debido a la alta carga vehicular que registra diariamente esta arteria, las labores se han programado en horarios estratégicos para reducir afectaciones a la circulación, principalmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, así como durante la noche.

Vargas Tinajero señaló que, si se mantiene el ritmo actual de ejecución, la obra podría ser entregada en un plazo aproximado de dos meses y medio, lo que permitirá mejorar de forma importante las condiciones de tránsito y la seguridad vial en una de las carreteras más transitadas de la zona metropolitana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Reconoció que prácticamente todas las laterales presentaban un deterioro considerable; no obstante, precisó que los daños más severos se concentran del lado de San Luis Potosí, especialmente en el tramo que va de los ejes 106 al 114 y zonas posteriores.

La titular de la SEDUVOP añadió que el proyecto contempla la rehabilitación de poco más de 12 kilómetros en ambos sentidos de la carretera 57, con una inversión cercana a los 200 millones de pesos, destinada a atender una vialidad estratégica que registra un desgaste constante por el intenso flujo vehicular.

LEA TAMBIÉN

Piden no atrasar rehabilitación de laterales de la ´57

Residentes de Villa de Pozos esperan que la "rehabilitación integral" de las laterales de la carretera 57 no se limite a un mero arreglo cosmético, sino que se traduzca en la reposición total y durade...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estiman que en abril concluye rehabilitación de laterales de la 57
Estiman que en abril concluye rehabilitación de laterales de la 57

Estiman que en abril concluye rehabilitación de laterales de la 57

SLP

Samuel Moreno

Las obras muestran progreso, según la Leticia Vargas Tinajero

Proyecta Congreso 8 mdp para consultas públicas
Proyecta Congreso 8 mdp para consultas públicas

Proyecta Congreso 8 mdp para consultas públicas

SLP

Ana Paula Vázquez

Sería el Ceepac quien se encargue de llevar a cabo todos estos ejercicios

Difunden cultura china en jardín de Tequis
Difunden cultura china en jardín de Tequis

Difunden cultura china en jardín de Tequis

SLP

Rubén Pacheco

La escuela de artes marciales 'La Casa del Dragón' realizará los eventos públicos

Refuerzan protocolos ante delitos en escuelas de la capital
Refuerzan protocolos ante delitos en escuelas de la capital

Refuerzan protocolos ante delitos en escuelas de la capital

SLP

Redacción

Personal docente recibió formación en protocolos y prevención escolar.