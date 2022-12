Esto encontraron en la tumba de una monja en el panteón El Saucito

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- El panteón El Saucito fundado en 1889 ha sido el protagonista de muchas historias algunas paranormales y otras que forman parte de habitantes de San Luis Potosí, sin embargo, pocas veces se habla de lo que hay dentro de los mausoleos que fueron construidos hace años en este famoso cementerio.

Noche de leyendas, decidió averiguar y adentrarse en el panteón más famoso de San Luis Potosí, no fue difícil entrar y encontrar tumbas abandonadas o sin seguridad, pero sobre todo encontrar detalles que seguramente pasan desapercibidos por los visitantes.

El creador de contenido recorrió cada parte del lugar y encontró varias criptas subterráneas, una de ellas dedicada a sepultar cuerpos de monjas fallecidas, pero la sorpresa fue descubrir que ésta se encuentra completamente abandonada e inundada.

No obstante, la arquitectura es imponente, pero pese a esto, las tumbas han sido alcanzadas por la humedad y las tapas de los nichos ya no cuentan con epitafios para reconocer a quienes yacen ahí.

Este primer video se encuentre disponible en Youtube, pero en su página oficial de Facebook se puede ver con atención qué hay dentro de uno de los mausoleos de este lugar y que pese a que su fachada no es majestuosa, por dentro es toda una experiencia.

En este mausoleo aún hay gente sepultada desde 1867 y aunque hay algunos nichos abandonados, aún se observan partes del ataúd y restos óseos que causan escalofríos.

Lo que más ha sorprendido a usuarios es que estas criptas aparentemente abandonadas son utilizadas por gente sin hogar para resguardarse del frío y de la lluvia. Debido a que no hay seguridad, las personas pueden entrar a estos lugares sin ser detenidas a la entrada.

De acuerdo al creador de contenido, asegura que es imposible comprar un espacio para sepultar a tus seres queridos en El Saucito y son pocos los lugares que permanecen solitarios y aparentemente abandonados, y sin posibilidad de comprar alguna cripta para la familia.

La recopilación de este video paseando por el famoso cementerio de San Luis Potosí, ha tenido gran éxito entre sus seguidores que han quedado encantados con este material que ha alcanzado más de 20 mil reproducciones y su popularidad continúa aumentando.

Noche de leyendas, ha realizado recorridos por algunos de los panteones más importantes de la República Mexicana y también ha logrado erizar la piel de sus fanáticos con su manera de contar las historias, logrando más de 8 mil suscriptores en YouTube y más de 900 mil suscriptores en Facebook.