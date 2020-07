Estudiante del Cobach-SLP se alista para competir en Olimpiada Internacional de Química

A sus 17 años, Humberto Tovar Salazar, estudiante del plantel 28 del Colegio de Bachilleres, se alista para participar de manera virtual en la Olimpiada Internacional de Química, que tiene como sede Turquía, y es uno de los cuatro mexicanos que representarán al país en la búsqueda de una medalla.

La delegación mexicana está compuesta por estudiantes de la Ciudad de México, Sinaloa, Veracruz y San Luis Potosí. El concurso será este sábado 25 de julio a partir de las 9 de la mañana, donde cada uno de los cuatro seleccionados estará en su respectiva ciudad.

"Son cinco horas de examen, el cual será escaneado y enviado para su revisión. Los resultados se darán a conocer el 29 de julio en la ceremonia de premiación, que también se hará de manera virtual", señaló.

Tovar Salazar explicó que desde el tercer semestre del Cobach, empezó a participar en olimpiadas de química, logrando en 2018 obtener el primer lugar a nivel estatal.

"Posteriormente se conformó un grupo de 15 alumnos de diferentes escuelas, se fue haciendo un proceso selectivo y tuvimos una preparación de dos meses. Posteriormente participé en la Olimpiada Nacional de Química que se realizó en Guanajuato y conseguí la medalla de plata", apuntó.

Humberto desde ese momento supo que quería competir a nivel internacional, por lo cual, durante todo el 2019 se preparó para ello.

"Me la pasé haciendo pruebas nacionales e incluso internacionales, la Olimpiada Nacional de Química se llevó a cabo en diciembre de 2019 en Hermosillo, fue mi segunda participación, con exámenes bastantes difíciles, se califica tanto lo práctico como lo teórico. Logré medalla de plata y conseguí ser preseleccionado para participar en Olimpiada Internacional de Química", relató.

El joven estudiante del plantel 28 del Cobach precisó que ha sido más de un año de preparación, pues formó parte de un grupo de 15 estudiantes, para posteriormente conformar la selección de cuatro estudiantes.

"Cuando supe que la competencia sería virtual si me decepcioné un poco, tenía la ilusión de participar en otro país, pero finalmente es algo que no está en mis manos y me seguí preparando. Empezamos a tener clases en línea con profesores de la UNAM y ex competidores", apuntó Tovar Salazar.

Destacó que el Cobach ha sido una institución muy importante para su preparación y competir en olimpiadas.

"Me han ayudado buenos maestros para saber qué caminos tomar, supieron como guiarme, vieron potencial en mí. Ahora en unas semanas, iré a estudiar Química en la UNAM", concluyó.