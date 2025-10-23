Estudiantes del Colsan respaldan causa en la UASLP

Estudiantes del Colegio de San Luis (Colsan) se solidarizaron esta mañana con sus similares de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en la lucha por erradicar el acoso, hostigamiento y la violencia de género del ámbito académico.

A través de la Asamblea Estudiantil del Colsan, las y los jóvenes de este centro de estudio e investigación expresaron este jueves sus opiniones mediante pancartas que se colocaron en la reja principal del Colegio.

En ellas se pueden leer mensajes como "De estudiantes a estudiantes, ¡no están solos!"; "Educación pública gratuita y segura"; "Estudiar sin miedo también es un derecho"; "Lo que no se denuncia, se normaliza" y "Una universidad libre de violencia, es una universidad llena de futuro", entre otras.

La muestra de solidaridad del alumnado del Colsan se da antes que una postura institucional de la misma entidad y se suma a otras muestras de apoyo que han surgido, por ejemplo, de las unidades académicas de la UASLP en el Altiplano potosino y en Rioverde.

