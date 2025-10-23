Condena la Iglesia intromisión de grupos en protesta de la Uni

La Iglesia católica condenó la intromisión de grupos ajenos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también de grupos partidistas, gubernamentales, ideológicos o de grupos que ni siquiera son de aquí pero que vienen a hacer destrozos y desmanes.

El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí Tomás Cruz Perales reconoció la valentía y la creatividad de los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para hacerse escuchar, pero condenó la intromisión de grupos ajenos a la institución Universitaria para causar destrozos y agredir al personal universitario.

Aseguró que desea que la universidad supere pronto esta crisis, y que fue atendido el pliego petitorio de los estudiantes, sean fortalecidos los protocolos y las actuaciones en consecuencia para superar esa crisis.

Agregó que también se tiene que considerar el bienestar de los alumnos, por el hecho de que tienen que estar protegidos, y a su vez respaldados por sus estudios que los harán jóvenes de bien para nuestra patria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Explicó que los jóvenes pueden identificar con claridad quiénes pueden participar en una manifestación pacífica como se llevó a cabo. Condenó la agresión que sufrieron docentes y trabajadores de la propia institución universitaria a manos de gente ajena a las protestas, se sumó para causar los desmanes.