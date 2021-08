Estudiantes quieren regreso presencial pero la prioridad es la salud: FUP; retorno depende de inmunidad de alumnos

El presidente de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Hermes Barragán Hernández, explicó que la gran mayoría de los estudiantes ya quieren regresar a sus clases presenciales, pero se debe dar prioridad a la salud.

Explicó que se busca que el regreso a las clases presenciales no sea obligatorio y sobre todo para casos donde algún estudiante pudiera no contar con la vacuna o por cuestiones familiares no tenga posibilidades de hacer trabajo directo en las escuelas.

Comentó que desde el lado estudiantil están buscando que se dé prioridad a la salud en todos los sentidos, incluyendo el hecho de que solo acudirán a clases de manera voluntaria, aquellos que tengan posibilidades de hacerlo.

"La prioridad siempre va a ser la salud de todos los alumnos, y por lo tanto es necesario que nos mantengamos con clases a distancia".

La inmunidad de la gran mayoría de los estudiantes universitarios que probablemente se logrará en las próximas dos semanas, permitirá rediseñar las actividades presenciales, anunció el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra.

Preciso que también es probable que nuevamente haya un cambio de semáforo en las próximas dos semanas, si se considera que la vacunación entre jóvenes fue exitosa, y que pudieran disminuir tanto la incidencia de casos como la mortalidad.

La titular de la División de Servicios Escolares, Claudia Elena González Acevedo, explicó que ya hay diálogo con los directores de todas las facultades y unidades académicas, para esperar a que la vacuna comience a trabajar con sus anticuerpos en el lapso de 15 días.

Ese lapso será aprovechado para la capacitación de los alumnos de nuevo ingreso, con el fin de que hagan valer todas las medidas que se están estableciendo en la universidad, para que los universitarios estén tranquilos.

Comentó que lo más urgente, es atender las materias prácticas que ya tienen año y medio sin desarrollarse de manera presencial, y ahora permitirán que los laboratorios comiencen a trabajar.