Evento charro, por seguridad no por favoritismos: Gallardo

El que San Luis Potosí haya sido elegido de nueva cuenta como sede del Congreso Nacional Charro 2026, no significa que exista favoritismo, defendió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien negó que el evento vaya a implicar erogaciones para la administración estatal.

Sostuvo que los organizadores de este y otros eventos deportivos eligen al estado, debido a sus condiciones favorables en materia de seguridad.

"Es precisamente por la seguridad. Es por lo que hoy está viviendo San Luis Potosí. La paz social. Lo mencionaba hace un momento, las inversiones que llegan a San Luis Potosí son por eso", comentó.

En entrevista, declaró que se debe empujar a la entidad potosina en la atracción de diferente tipo de inversión, no solo del ámbito industrial y empresarial, sino también deportivo, cultural y de esparcimiento.

