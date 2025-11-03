Evento charro, por seguridad no por favoritismos: Gallardo
El gobernador aseguró que el campeonato vaya a implicar erogaciones para la administración estatal
El que San Luis Potosí haya sido elegido de nueva cuenta como sede del Congreso Nacional Charro 2026, no significa que exista favoritismo, defendió el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien negó que el evento vaya a implicar erogaciones para la administración estatal.
Sostuvo que los organizadores de este y otros eventos deportivos eligen al estado, debido a sus condiciones favorables en materia de seguridad.
"Es precisamente por la seguridad. Es por lo que hoy está viviendo San Luis Potosí. La paz social. Lo mencionaba hace un momento, las inversiones que llegan a San Luis Potosí son por eso", comentó.
En entrevista, declaró que se debe empujar a la entidad potosina en la atracción de diferente tipo de inversión, no solo del ámbito industrial y empresarial, sino también deportivo, cultural y de esparcimiento.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Evento charro, por seguridad no por favoritismos: Gallardo
Rubén Pacheco
El gobernador aseguró que el campeonato vaya a implicar erogaciones para la administración estatal
Alcalde de Huehuetlán, el único con custodia de la GN
Rubén Pacheco
Torres Sánchez presume que hay de tranquilidad y prevención delictiva, contrastando con la inseguridad en Michoacán
Oposición cuestiona estrategia de seguridad tras homicidio de alcalde
Samuel Moreno
El PRI calificó como inconcebible que se sigan registrando asesinatos como el de Carlos Manzo