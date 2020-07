Evidencia de desorden Reto temprano

El verdadero problema de que el gobierno federal titubeé en la definición del semáforo vigente para la semana que está por iniciar no es que vaya a faltar una guía para que autoridades y ciudadanía actúen, simplemente porque en términos generales no es respetado.

????

Al igual que la Jornada Nacional de Sana Distancia, el semáforo del COVID no ha sido visto por el grueso de la ciudadanía e incluso los gobernantes, como una norma que hay que acatar, sino más bien como una sugerencia.

????

Lo verdaderamente grave del asunto es que la incertidumbre sobre el mecanismo de alerta sanitaria confirma las sospechas de que la información sobre la que se ha basado el modelo de reacción a la pandemia no tiene la confiabilidad necesaria para dar certeza de la situación real del problema.

????

La información y los datos, dicen, son poder, pero ese poder queda en entredicho cuando los primeros se ponen en duda.

????

Hugo López-Gatell moderó ayer la intensidad de sus comentarios del viernes, cuando acusó a las entidades de aportan con retraso y deficiencias en la entrega de datos, pero insistió en su punto: hay discordancias con los datos que envían los estados.

????

Que haya o no semáforo, en la práctica no tiene importancia en tanto que no se respeta por una gran mayoría, pero también refleja el desorden con que las autoridades han manejado el asunto. Ahí radica la gravedad del asunto.

????

Ejemplo del poco respeto a las restricciones fue el Centro Histórico ayer. Familias enteras paseando, asistiendo a lugares de culto y a museos. Así, no hay forma de evitar que el virus no se siga propagando.

????

A la nueva rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí le salieron muy pronto situaciones críticas, y por el mismo motivo que lastimó en gran manera la imagen de la pasada administración universitaria: las denuncias de acoso.

????

Un caso heredado de la Facultad de Psicología y, otro pendiente en la Facultad de Derecho pondrán a prueba la voluntad del nuevo rector, Alejandro Zermeño, de diferenciarse ampliamente del pasado reciente de la UASLP.

????

Hay que aclarar que el caso en Derecho ya no está dentro de la esfera de la Universidad, sino del Poder Judicial del Estado, pero en tanto no se resuelva, la institución académica resentirá los coletazos.

????

De no resolverse pronto ambos expedientes, el ánimo renovador en la institución quedará en entredicho.

????

¡HASTA MAÑANA!