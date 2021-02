Evita Carreras tema de plática grabada a Rangel

El gobernador Juan Manuel Carreras López invocó el llamado del presidente de la República a la no intervención en los procesos electorales para evitar mayores comentarios sobre la evidencia de que la ex titular de los Servicios de Salud, Mónica Rangel Martínez, habría recibido su apoyo para ser la candidata del partido Morena a la gubernatura potosina.

El columnista político Juan José Rodríguez, en su columna Las Nueve Esquinas de este jueves, reveló una conversación de la candidata Mónica Liliana en la que reconoce el apoyo irrestricto que Carreras López le ha dado para impulsar su candidatura.

"Les reitero y les pido que seamos un poco serios en esto. Yo no puedo estar entrando al tema de las especulaciones de cualquier candidato. Quiero estar muy claro de que nosotros, en el Gobierno, lo que tenemos que ofrecer es neutralidad y ese es el compromiso que tenemos. A eso nos ha llamado el presidente de la República y yo no haré ningún pronunciamiento", expresó.

"No lo he hecho antes, no lo haré ahorita y tampoco durante lo que reste del proceso electoral respecto a las especulaciones normales de cualquier proceso, las cuales se presentan cada (vez) que hay elecciones. Los señalamientos no los conozco; el gobernador no forma parte del proceso. No tenemos qué ver", añadió.