Ex aspirantes de Morena se suman a campaña con Aldaco

Ex aspirantes a la candidatura de Morena para la diputación por el Octavo Distrito local manifestaron su apoyo a Luis Gerardo Aldaco Ortega abanderado por la coalición "Sí Por San Luis" que integran el PRI, PAN, PRD y Conciencia; por lo que en rueda de prensa anunciaron oficialmente que se suman de lleno a la campaña para difundir el proyecto político.

El ex aspirante David Lomelí Monsiváis, informó que oficialmente el proyecto ciudadano que encabeza se integró a la campaña apenas a unos días de haber arrancado este camino rumbo al 06 de junio, por lo que hizo un llamado a sus simpatizantes a que conozcan la propuesta de perfil que encabeza la coalición Sí Por San Luis.

"Soy ciudadano y habitante del distrito 8 local de la Ricardo B. Anaya donde he aprendido a ayudar a la gente y a que la visión de servir viene de la familia, de los amigos, vecinos, compañeros de trabajo y que justamente aquí en el trabajo es en donde se refleja; esta misma convicción me llevó a intentar buscar una candidatura ciudadana dentro de la convocatoria de Morena, sin embargo no se dio, no supe los criterios de selección, peo no decayeron los ánimos, seguimos apoyando a la gente del distrito 8", expuso Monsiváis.

Dijo que el respaldo lo hace público porque coincide con la visión del candidato Luis Gerardo Aldaco, ya que consideró que ha demostrado compromiso, con experiencia incluso en la capacitación de alcaldes en sus administraciones municipales, además de dar cátedra en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; lo cual, afirmó, genera confianza.

Aparte, el otrora aspirante a la misma candidatura, pero por el partido Morena, Edgar Mauricio Loredo Reyna indicó que ahora se integró a las filas de la campaña que lidera Aldaco Ortega, "hace pocos meses participé en el proceso interno en un proceso interno, un proyecto de partido, el cual buscaba abrir las puertas a candidatos ciudadanos para poder participar en una contienda electoral, el resultado fue totalmente distinto, y solo me sirvió para la desilusión".

Según señaló el profesionista en Derecho, no quiso desistir en su objetivo por lo que ahora acompaña esta candidatura de coalición con un panorama distinto, por eso aprovechó para invitar a la sociedad a que deposite su confianza a las personas de "Sí por San Luis".

Aldaco agradeció a Lomelí y Loredo por respaldar la propuesta que a diario llevan casa por casa, "la coalición Sí Por San Luis está bien recibida en el octavo distrito, encontramos una decepción del gobierno federal por lo que somos una alternativa de solución a problemáticas que se han incrementado".

Los jóvenes líderes que ahora se integran, explicaron que les preocupa abordar los temas de la inseguridad en el 8vo distrito, las carencias de agua con propuestas reales que solo se podrían lograr con el trabajo legislativo que impulse un mejor sistema normativo para garantizar el recurso.

David Lomelí es licenciado en Administración y Maestro en Dirección Empresarial por la UASLP, y ha sido también representante estudiantil, entre otras labores sociales que ha emprendido.