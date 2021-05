Excandidatos del PES se suman a Juan Carlos Velázquez

Excandidatos a diferentes puestos de elección popular del Partido Encuentro Solidario (PES), anunciaron hoy su adhesión a la campaña de Juan Carlos Velázquez Pérez, candidato a presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, por la coalición "Sí por San Luis Potosí", integrada por PAN-PRI-PRD-PCP.

Alejandro Arreola Sánchez, ex candidato a presidente municipal; David Rangel, ex candidato a diputado federal del distrito II; y José Olaf Aguilar Tello, ex candidato a la diputación federal plurinominal, desertaron al partido pesista.