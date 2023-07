Exclusión no cambia el Plan Emergente

El alcalde Enrique Galindo Ceballos dijo desconocer si las decisiones que se tomen en el Comité Hídrico Estatal para la capital y su Zona Metropolitana se podrán ejecutar sin la participación de la alcaldía y del Interapas, pero adelantó que será respetuoso de esas decisiones, aunque él seguirá aplicando el plan emergente del Ayuntamiento para el abasto de agua.

“Todo lo que aporte algo para resolver la crisis del agua es aplaudible y será bienvenido de mi parte. Que esté o no esté (dentro del Comité Hídrico Estatal) no es tan importante. La ciudad necesita solidaridad de todos los sectores y si se está pensando en la ciudad y en el agua, a mí no me queda más que ser respetuoso de la autoridad y así voy a seguir en esta dinámica”, declaró en entrevista.

Sobre los planes y acciones que pudieran derivar del Comité Hídrico Estatal para la capital y su zona conurbada, dijo: “Ignoro cuáles serán esas decisiones. Como sea, yo debo seguir con el plan emergente que propuse y que todo mundo conoce, desde febrero.

“La gente quiere agua y quizás también quiere debates sobre el tema del agua, pero ahora, lo que más importa es que haya agua en las viviendas, como sea que tenga que llegar, pero que llegue”, aseguró.

Además, informó que de las 16 colonias que estaban en análisis para entrar a la lista de sectores prioritarios para el abasto de agua, solamente dos: Jardín y Ciudadela, fueron añadidas, pues el resto sí tiene suministro a través de la red hidráulica o están fuera del área de afectación de El Realito.

La lista prioritaria contempla ahora 54 colonias en el área de influencia del acueducto, sectores en los que el presidente municipal aseguró que se seguirán haciendo esfuerzos a fin de que el agua potable no falte en los domicilios.

Reiteró que en las discusiones sobre el agua potable y su abasto, el foco debe centrarse en la solución de los problemas de El Realito, tanto de la compostura de las filtraciones detectadas en su cortina como en la reparación o sustitución definitiva del acueducto que trae agua a la capital potosina.