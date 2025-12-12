Exdiputado y socio de VEM llega al Comité Anticorrupción

La Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción formalizó el nombramiento de Fabián Espinosa Díaz de León como integrante numerario del Comité de Participación Ciudadana, con efectos a partir de este jueves 12 de diciembre y por un periodo de 11 meses, que concluirá el 26 de noviembre de 2026, de acuerdo con un documento oficial emitido este viernes.

LEA TAMBIÉN El contrataque de VEMSA a la UASLP Al iniciarse formalmente el litigio entre la universidad y la empresa arrendataria del predio Santa Fe, su apoderado legal, Fabián Espinosa anuncia una millonaria contrademanda y acusa a Juan Ramiro Robledo Ruiz de estar detrás de la ruptura del negocio

El nombramiento fue realizado por la instancia encargada de designar a las y los representantes ciudadanos que forman parte del sistema anticorrupción en San Luis Potosí.

Tras hacerse pública la designación, Espinosa Díaz de León difundió un posicionamiento a través de WhatsApp, en el que aseguró que hubo intentos por frenar su llegada al cargo mediante mentiras y presiones mediáticas, sin que estos prosperaran.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"No lo consiguieron y me mantengo con el compromiso de poner mi grano de arena en la lucha contra la corrupción", señaló.

En su mensaje, sostuvo que la corrupción no solo se presenta en el sector público, sino también en el sector privado, en algunos medios de comunicación y en la academia, y afirmó que el objetivo es avanzar como sociedad.

El nombramiento ocurre en medio de una controversia reciente, luego de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) rescindiera un contrato con la empresa VEM S.A., de la cual Fabián Espinosa es apoderado legal y socio, por un presunto incumplimiento de lo estipulado en el contrato relacionado con un terreno ubicado en una zona de alta plusvalía de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, el conflicto entre la UASLP y la empresa se encuentra actualmente en tribunales, sin que hasta el momento exista una resolución definitiva.

El Comité de Participación Ciudadana es el órgano encargado de vincular a la sociedad con el Sistema Estatal Anticorrupción, así como de proponer políticas y mecanismos para prevenir y combatir la corrupción en San Luis Potosí.