Exdiputados entregaron sus laptops dañadas

La totalidad de los 27 integrantes de la LXII Legislatura entregó las laptops que se les facilitaron, sin embargo, dos o tres quedaron obsoletas por presentar daños físicos, informó Alejandro García Moreno, titular de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado.Aunado a ello, indicó que los 27 vehículos otorgados a los diputados, están siendo revisados en el taller mecánico, con el objetivo de conocer su diagnóstico y "determinar qué se va a hacer. No tenemos la incidencia real, debido a que no se cuenta con respaldo de ello", advirtió.El funcionario estatal indicó que, si bien dicha información es la que se conoce al momento, la Coordinación de Informática se encuentra en proceso de revisión y relación de los equipos de cómputo.En entrevista, reportó que las computadoras portátiles resultaron afectadas, porque a los congresistas propietarios se les cayeron y presentaron afectaciones considerables "y ya no es posible repararlas", complementó.García Moreno refirió que próximamente la Junta de Coordinación Política (Jucopo) definirá el destino de ambas prestaciones, es decir, a dónde se destinarán y bajo qué consideraciones administrativas."Se está trabajando en ello para darle una información correcta a los diputados, y sobre eso poder establecer dónde se van aplicar esas computadoras y dónde servirían", concluyó.