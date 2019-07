Exfuncionaria del Registro Civil quiere juicio político contra Xavier Nava

Mencionó que la parte agresora ya ha intentado contactarla para resolver el conflicto y que incluso le ofreció la reinstalación en una oficina diferente a la que ocupaba, a lo cual ella se negó señalando que "no aplica la reinstalación porque yo no he perdido nada".

También dijo que hasta el momento no ha regresado a su oficina porque ésta se encuentra resguardada por personal policiaco, además de que en su lugar ya se encuentra otra oficial del Registro Civil.

Añadió que llevará adelante su caso y aseguró que no se trata de política partidista, sino de un asunto de derechos humanos y de dignidad personal.

De paso, agradeció a personajes políticos y de otros sectores que la han respaldado en su caso, incluyendo a la senadora Leonor Noyola Cervantes, manifestando que de donde no ha visto hasta ahora un apoyo decidido es del Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) y de las organizaciones feministas.

La oficial del Registro Civil desalojada de su oficina, María Teresa N., acudió esta mañana al Congreso del Estado para contactar a diversos legisladores, en especial mujeres diputadas, para asesorarse respecto a la solicitud de juicio político que presentará contra el alcalde Xavier Nava Palacios, el secretario general del Ayuntamiento capitalino y el director general de Seguridad Pública Municipal.