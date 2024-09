"Soy inocente, me han convertido en chivo expiatorio y preso político": Lutzow

"Soy inocente, nunca estuve en una reunión para el acuerdo de compra de insecticidas, yo no era el funcionario responsable de tomar decisiones en ese tiempo. No vine a robar, sino a servir a la comunidad. No tengo dinero, solo deudas. No entiendo por qué tanto odio contra mí; soy un chivo expiatorio y un preso político", declaró Miguel N., ex titular de la Secretaría de Salud, durante su declaración ante el tribunal de juicio oral.

El exfuncionario aseguró que a lo largo del proceso ha descubierto situaciones "muy sucias y asquerosas", y exigió una disculpa pública. Además, reprobó la desaparición de recursos públicos, y pidió a las autoridades enfocarse en quienes realmente cometieron algún ilícito.

Miguel N. subrayó que ninguna de las pruebas presentadas ha logrado demostrar su culpabilidad, y señaló que es sorprendente que cinco personas implicadas no hayan sido investigadas.

El exsecretario lamentó que se le haya exhibido repetidamente como culpable de un delito que no cometió, y denunció que el Ministerio Público ha simulado actos y forzado hechos para ajustarlos al proceso.

"Yo no voy a mentir para que me declaren culpable", afirmó, y destacó que hay múltiples fallas en el debido proceso, en el que los testigos han caído en contradicciones. Asimismo, mencionó que el nombre de su antecesora aparece en el juicio, pero ella no ha sido incluida en el proceso. Aclaró que él no es político, ni tiene intenciones de serlo.

Finalmente, Miguel N. acusó al Ministerio Público de intentar introducir nuevos elementos al juicio, los cuales no fueron presentados durante los alegatos de apertura, lo que consideró una violación a sus derechos procesales.