Exhorta bancada del PRI al resto de los diputados a presentar examen toxicológico y carta de no antecedentes penales

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exhortó a los integrantes de la LXIII Legislatura, así como a los demás Poderes del Estadob y los Ayuntamientos, presentar su declaración 5 de 5. Es decir añadir examen toxicológico y carta de antecedentes no penales.La propuesta original de transparencia establece el 3 de 3, es decir, declaración patrimonial, fiscal y conflicto de intereses. La propuesta del PRI es la misma que planteó en campaña César Octavio Pedroza Gaitán, otrora candidato a gobernador por la coalición "Sí por San Luis Potosí", integrada por PAN-PRI-PRD-PCP.Al respecto, Alejandro Leal Tovías, diputado de representación proporcional del PRI, afirmó que sus correligionarios de la bancada tricolor ya cumplieron con ello. El grupo lo complementan Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, Héctor Mauricio Ramírez Konishi y Edmundo Azael Torrescano Medina.En entrevista, explicó que la Contraloría Interna del Poder Legislativo les comunicó que ya está habilitado el portal de Internet, referente al 3 de 3, sin embargo, los priistas añadieron la información de examen toxicológico y carta de antecedentes no penales.Al tomar la palabra en asuntos generales, Leal Tovías dijo que es una invitación por parte del PRI, la cual espera sea replicada por otras fuerzas políticas e instituciones de los diferentes niveles gubernamentales."Hoy en la mañana presentamos la 5 de 5, que no es obligación las otras dos, sino como una acción proactiva estamos presentando la prueba antidoping, que es de las cinco drogas más conocidas; y carta de antecedentes no penales que ayer mismo la Fiscalía nos la entregó", remató.