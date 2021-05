Exhorta el IMSS a donar sangre de forma altruista

La donación de sangre es un acto de generosidad que permite a las personas que lo requieren mejorar su condición de salud y salvar su vida. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí exhorta a la población en general a acudir al Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 para donar sangre de forma altruista.

La HGZ da cumplimiento al protocolo de seguridad para la emergencia sanitaria por COVID-19. En ese sentido, para cuidar la sana distancia, se estableció la programación de citas para donantes vía telefónica. El propósito es brindar atención en horarios escalonados a grupos de personas reducidos, para lo cual se pone a disposición el número telefónico 44-48-27-12-72. El horario es de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00, de lunes a viernes.

El acceso al Banco y su área de atención al donante es independiente a los servicios de hospitalización.

El personal que labora en el Banco de Sangre cuenta con el equipo de protección adecuado: bata, caretas, goggles, cubrebocas y guantes, para la realización del procedimiento con seguridad.

Los requisitos para donar sangre son ser mayor de edad y menor de 65 años, tener un peso corporal mayor a 50 kilogramos y una buena condición de salud. No haberse realizado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses, no consumir drogas, no estar embarazada o en lactancia, no haber consumido analgésicos los últimos cinco días y no presentar síntomas de resfriado en el último mes.

También es importante que la persona no haya consumido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas, ni haber recibido alguna vacuna en los últimos 30 días.