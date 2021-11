Exhorta Morena a la ASE a trabajar sin tintes políticos

La Auditoría Superior del Estado (ASE), debe funcionar sin sesgos para apoyar amigos y denostar contrincantes, reclamó Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los resultados de las cuentas públicas 2020, presentados por la ASE al Congreso del Estado, exponen diversas irregularidades contra entes municipales y estatales, muchos de ellos eran administrados por hoy diputados federales o excandidatos de Morena.

El líder estatal morenista, asumió que durante "mucho tiempo" la dependencia encargada de la fiscalización gubernamental, funcionó de esa manera, es decir, con apoyo a sus "amigos" y observaciones a "contrincantes".

Serrano Soriano urgió a la Auditoría trabajar con imparcialidad y sin tintes políticos en el estudio de las observaciones del ejercicio fiscal 2020. "Tiene que hacer las evaluaciones parejas para todos los municipios o para los órganos gubernamentales que audita", externó.

"A mí me parece que la Auditoría debe dejar de ser el lugar donde se arreglan las cuentas públicas, y se arreglan fuera de la ley, se arreglan de una manera, pero si queremos luchar contra la corrupción, la ASE tiene que funcionar como debe de funcionar: bien", demandó.

En días anteriores, Eloy Franklin Sarabia, exregidor capitalino y diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acusó que no eran reales las irregularidades detectadas por la ASE, en la administración del exalcalde Francisco Xavier Nava Palacios, pues a su consideración eran todavía superiores.

Sin embargo, pese a que Soledad de Graciano Sánchez concentró el 30% de las observaciones municipales, que entonces era gobernada por Gilberto Hernández Villafuerte, el congresista no se pronunció en contra de su correligionario del PVEM.