Exhorta Salud a no movilizarse en este "puente largo"

Al cumplirse este sábado 30 de enero un año de la declaratoria de emergencia internacional para la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, ahora llamada COVID-19, el encargado de despacho de los Servicios de Salud del Estado, Miguel Lutzow Steiner exhortó a la población a evitar movilizarse en el primer "puente largo" del año para tratar de disminuir los contagios y defunciones.

"Exhortamos a la población a que no se movilice, a que no se desplace, ya que seguimos en riesgo máximo de contagio. Que no se hagan reuniones sociales, que no se lleven a cabo fiestas, ya que estas actividades son de alto riesgo. La simple movilidad de la población en las calles genera riesgos e incrementa la posibilidad de contagios porque el virus se mueve con las personas.

Si nos movilizamos en este fin de semana largo, se van a generar más contagios y por eso el exhorto, muy respetuoso, a la población, a que nos mantengamos solamente con aquellas actividades que sean esenciales", externó en la conferencia de hoy del Comité Estatal para la Seguridad en Salud.

Recordó que, hace un año, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró la entonces naciente epidemia viral como emergencia internacional. Al día siguiente fue la primera reunión del Comité Nacional para la Seguridad en Salud y 1 de abril, la primera del Comité Estatal.

"Trabajemos unidos para disminuir las hospitalizaciones, pero sobre todo para salvar vidas. Es inaceptable pensar que morir es normal en esta pandemia. Pensar que no se puede hacer nada; no debemos acostumbrarnos a eso ni a estar revisando las cifras de muertes como si fuera algo que no se puede evitar ni disminuir", reiteró Lutzow Steiner.