Exige Amotac integrar consejo del transporte

Integrantes de la Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), exigieron en la Unidad Administrativa Municipal de la capital, la conformación del Consejo Municipal de Transporte.

Para ello, se manifestaron este viernes y negociaron con autoridades municipales para buscar la integración del organismo público, que involucra tanto a autoridades como usuarios y transportistas.

Los integrantes de la organización, encabezados por Raúl Torres Mendoza como dirigente estatal y Ramiro Aguilar, dirigente de operadores de vehículos de alquiler de Escalerillas, explicaron que necesitan de la integración del Consejo para que valore los permisos de circulación de las unidades que trabajan en esa zona, con el sistema de transporte rural.

Una vez que alcanzaron un acuerdo para iniciar las gestiones de conformación del Consejo Municipal de Transporte, los transportistas se dirigieron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado, para realizar la misma gestión.

El ciclista internacional Nairo Quintana, el alcalde Enrique Galindo y el más importante pedalista mexicano de la historia, Raúl Alcalá, entregaron bicicletas de ruta y montaña a niñas, niños y jóvenes potosinos en el centro deportivo Los Vergeles, al norte de la Capital.

Los beneficiaron también recibieron jersey y casco, indumentaria con la que iniciará su camino dentro de la disciplina.

El presidente municipal Enrique Galindo Ceballos agradeció a Nairo Quintana y a Raúl Alcalá por su presencia para inspirar a los menores potosinos. Reconoció su valía como personajes que engalanan a San Luis Potosí, ciudad electa por ambos para asistir al Gran Fondo Nairo que se desarrollará este fin de semana en La Capital del Sí.

“Si estos niños compiten y van para adelante con el apoyo de nosotros, yo estoy seguro que vamos a cambiar San Luis Potosí. Por eso el jersey de nuestro equipo, del que Raúl Alcalá y Nairo Quintana son parte, dice Sí, porque nosotros creemos que sí se puede y aquí está la mejor muestra de que sí se puede”, dijo el presidente municipal.

“Le digo los niños y las niñas que nos tenemos que entrenar para que participemos en la segunda edición del Fondo, que dentro de un año tenemos que ser competitivos”, señaló el alcalde.

El histórico ciclista colombiano Nairo Quintana reconoció la labor del alcalde Enrique Galindo, que ha apostado por proyectos de impulso al deporte y por tanto, de la juventud potosina: “Estoy siendo testigo de que está haciendo esto posible, me llena de orgullo estar siendo partícipe de esto. No es mi país, no es mi pueblo, pero me siento con esta camiseta uno más del equipo”.

Pablo Yáñez, un pequeño beneficiado con este proyecto, agradeció el apoyo y el impulso a las nuevas generaciones de potosinos.