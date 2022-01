Exige diputado aclarar presunto desvío en Salud

Es muy importante que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción tengan más protagonismo en los señalamientos de presuntas irregularidades cometidas en los Servicios de Salud durante la administración pasada, dijo Juan Francisco Aguilar Hernández, diputado del Partido Acción Nacional (PAN).

Desde hace unas semanas se presumió que la FGE aprehendería a la extitular de la dependencia estatal, Mónica Lilian Rangel Martínez, sin embargo, todo quedó en suposiciones, inclusive la Fiscalía aclaró que no la investiga y que tampoco ha solicitado su detención.

El legislador panista dijo que es importante que las autoridades expongan e informen el estado de las investigaciones abiertas al respecto, toda vez que son asuntos "que les duelen a los potosinos", enfatizó.

"Sería lamentable que el fiscal anticorrupción y el Fiscal General del Estado no tomen ese protagonismo que se necesita y que hoy las y los potosinos queremos saber qué pasó con todo ese dinero", complementó.

Pidió que se informe si hubo o no desvió de recursos públicos en la administración carrerista, ya que eso permitirá saber, si es el caso, quiénes fueron los responsables, porque "posiblemente" no solo fue Rangel Martinez, no fue ella o hay otros implicados.

"Valdría la pena que no nada más en ese caso en que el Partido Acción Nacional en su momento se presentó la denuncia (por medicamento apócrifo), sino también el vínculo que pueda tener o que pudo tener la exsecretaria de Salud con el ahora indiciado Gabriel N.", concluyó.