Exige PAN al gobierno federal proteger al personal del IMSS e ISSSTE

El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar Hernández exigió a las autoridades federales actúen con responsabilidad y protejan a los trabajadores de la salud de las instituciones como ISSSTE e IMSS, pues el material que les están haciendo llegar no reúnen las especificaciones de calidad y esto pone en serio riesgo su vida y la de sus familias.

"Es lamentable escuchar al personal medico y de enfermería quejarse de las condiciones deplorables en las que están trabajando, ver a través de los medios de comunicación, que el equipo que les entregan no reúne las condiciones mínimas para protegerse, cuando López en sus mañaneras asegura que hay dinero suficiente para la contingencia, pero en realidad no enfrenta el problema, por eso desvía la atención dividiendo al país", indicó.

Aguilar Hernández exigió al presidente de la República que cancele sus obras de Dos Bocas, Tren Maya y el Aeropuerto Santa Lucía, ya que consideró que con ese recurso se puede hacer frente al problema de falta de recursos para cubrebocas, mascarillas, guantes y equipo decente para el personal de salud.

Dijo que es una pena "que nos gobierne un hombre inhumano, que no tiene compromiso con la sociedad y mucho menos con el sector que se encuentra dando su vida por la población en hospitales y clínicas del ISSSTE e IMSS. "San Luis Potosí no es la excepción con otros estados, todos los días observamos cómo el personal de las instituciones federales arriesgan su vida, sin recursos, sin protección y sin reconocimiento a su esfuerzo y dedicación.

Consideró que el gobierno federal le está dejando toda la carga económica a los gobiernos estatales, pues en donde más se sufre por falta de equipo adecuado y material para enfrentar la pandemia de COVID19, es precisamente en las instituciones federales como es el ISSSTE e IMSS.