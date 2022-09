Exige Potosinos con Valor revés definitivo a la inseguridad

La organización civil Potosinos con Valor cumplió con su protesta en el Centro Histórico y exigió un revés a la inseguridad que se vive en el estado de San Luis Potosí.

Los manifestantes marcharon desde el jardín de Tequis hasta la Plaza de Armas, algunos de ellos con cartulinas en las que portaban leyendas de demanda de justicia.

Explicaron que se pronuncian a favor de la justicia, porque es precisamente lo que no hay y por eso es bueno que la gente levante la voz y mueva las autoridades a mejorar la seguridad de las personas y evitar que sean víctimas de conductas delictivas.

Pidieron que las autoridades encargadas de impartir justicia, verdaderamente lo hagan y cumplan con la obligación para la que se les paga.

Explicaron que no se siente que haya una verdadera impartición de justicia, y sucede por ejemplo con mucha gente que sin haber sido juzgada está en la cárcel, y eso no es correcto, porque puede ser gente que esté un día o muchos años, y si permanece privado de su libertad, eso no es impartir justicia.