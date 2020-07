Exigen a la SSA defina situación de campamentos

Protección Civil municipal no ha sido notificada de forma oficial sobre la prohibición existente para que se desarrollen campamentos de verano en la capital potosina, señaló Adrián Álvarez Botello, titular del área.

Comentó que la recomendación de su área, es evitar realizar este tipo de actividades al existir riesgo de que continúen los contagios.

"Hasta el momento no se ha detectado ningún lugar en el que se pudiera realizar algún campamento", reconoció.

Señaló el funcionario que es importante que la Secretaría de Salud haga un pronunciamiento oficial, a favor o en contra de que se realicen este tipo de actividades recreativas.

"Los campamentos sí se pueden hacer en un tiempo normal, pero por las condiciones de contagio yo recomiendo que no se hagan, pero quien debe dar una postura oficial como tal es la Secretaría de Salud, tiene que ser oficial saber si se puede o no se puede, pues se da una opinión, pero no puedo prohibirlo porque el reglamento no lo permite", concluyó.