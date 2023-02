Exigencias sociales dificultan que hombres prioricen su salud mental: SSA

Con el sentido de reforzar la Salud para todos los sectores poblacionales, en el marco del Mes de la Salud del Hombre, los Servicios de Salud llaman a los varones a priorizar y atender su Salud de manera integral incluyendo su salud mental.

El maestro en Salud Pública, Pedro Pablo Govea González, Jefe del Departamento de Salud Mental y Adicciones de los Servicios de Salud de Gobierno del Estado, mencionó que existen enfermedades mentales que son más frecuentes en los hombres, entre ellas la esquizofrenia, el déficit de atención y el trastorno por uso de sustancias, que si no se les da la importancia requerida y el tratamiento adecuado se pueden complicar y llegar incluso, a la conducta suicida proveniente de la depresión, ya que los hombres tienen más riesgo de muerte por suicidio que las mujeres.

Comparado con las mujeres, los hombres muestran un 50 por ciento menos probabilidad de buscar atención en salud mental, esto dijo, se explica por el miedo de verse vulnerables y quebrantar la imagen colectiva del género masculino, como: trabajador, proveedor, padre fuerte, valiente, disciplinado y poco involucrado en los aspectos emocionales de la familia. Por tanto, es fundamental romper el tabú de que los hombres no se quejan y no hablan de sus emociones, ya que es una barrera para no reconocer signos de alarma, como cambios de actitud, aislamiento, falta de interés, entre otros.

Es importante reconocer que todas las personas pueden sufrir alguna enfermedad mental y esto no es signo de debilidad, ya que en la mayoría de los casos son males transitorios, pero, si no se atienden oportunamente pueden llegar a complicarse y convertirse en graves; el médico indicó que nombrar y aceptar las emociones y sentimientos es fundamental para identificar cuando las cosas no van bien, y se requiere del autocuidado que implica realizar actividad física, comer saludablemente, evitar el consumo de sustancias psicoactivas y las conductas de riesgo, acudir a revisiones médicas con regularidad y favorecer el cuidado de otros.

Finalmente, Govea González, indicó que caso de requerir atención especializada en Salud Mental, puede acudir a su Centro de Salud correspondiente, si requiere atención especializada lo canalizarán al Centro Integral de Salud Mental (CISAME).

En caso de urgencia puede recibir atención especializada en la Clínica Psiquiátrica Dr. Everardo Neumann Peña ubicada en Carretera Matehuala kilómetro 8, fracción los Olivos en Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P. Teléfono: 444 100 9250.