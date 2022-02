Expertos del Ipicyt revisarán proyectos El Realito y La Maroma

Para encontrar solución definitiva al desabasto constante de agua potable en la zona metropolitana, la Comisión Estatal del Agua (CEA) convocó a expertos del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) para que coadyuven a definir una posible remediación a la serie de fugas en el ducto de la Presa El Realito.

Fernando Gámez Macías, director general de la CEA, se reunión con el investigador de la División de Geociencias Aplicadas del IPICyT Omar Delgado Rodríguez, quien encabezará un proyecto de investigación a los ductos de El Realito y La Maroma, megaproyectos fallidos de la "herencia maldita" y a los que se les han invertido más de 5 mil millones de pesos y resultaron inviables para las y los habitantes de la capital y la zona Altiplano.

Expresó que la investigación arrojará un resultado garante para las acciones que el nuevo Gobierno de San Luis Potosí tomará para poner una solución definitiva a las fugas en el ducto de El Realito, "con equipo científico se conocerá la resistividad, durabilidad, y si el tubo cuenta con un recubrimiento indispensable para evitar la corrosión y sobre todo fracturas que derivarán en futuras fugas".

En el caso de la inexistente presa La Maroma, los científicos arrojarán un resultado determinante en cuanto a la exigencia o no del ducto, longitud, calidad, durabilidad y resistencia, información que la pasada administración se negó a proporcionar. "Estamos atendiendo el compromiso del Gobernador de definir resoluciones reales a los problemas hídricos que anteriores gobiernos no quisieron o no tuvieron la voluntad política de atender", finalizó.