Explica el Fiscal disparidad en cifra de desaparecidos

El fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, reconoció que las cifras de personas desaparecidas y no localizadas no coinciden con las de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), como recientemente afirmó su titular Leonardo Aguilar Orihuela, quien dijo que muchos de los familiares no denuncian ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Sí tenemos datos, hay personas desaparecidas y no localizadas. Cabe destacar que las cifras que tiene la Comisión Estatal de Búsqueda son datos duros, pero esos datos quizás no coinciden con los que tiene Fiscalía. ¿Por qué? Porque en ocasiones solo en la Comisión se genera la ficha de búsqueda, pero no como tal en la Fiscalía”, explicó.

Quien también cuestionó las cifras de la FGE, fue Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros”, pues señaló que no les han querido dar a conocer el número de desaparecidos en la entidad potosina.

Advirtió que la falta de información clara al respecto, es porque la dependencia quiere ocultar los datos reales de personas desaparecidas.

Lo anterior, porque durante 2022 y lo que va del presente año, han notado un incremento de desaparecidos.

La activista aseguró que en las últimas semanas han registrado hasta 35 desaparecidos en la zona Media, específicamente en los municipios de Cárdenas, Rayón, Alaquines, Ciudad del Maíz y Rioverde.

Asimismo, han registrado un retraso en la identificación forense y trabajos de prospección geológica forense para realizar investigaciones sobre el paradero de personas desaparecidas.

Por parte de la FGE, al solicitar el número de desaparecidos que ellos contabilizan durante el 2023, informaron que se trata de cuatro en Cárdenas, dos en Rayón y uno en Alaquines.

No obstante, de acuerdo con los colectivos de búsqueda, durante las últimas dos semanas se han registrado al menos 15 desapariciones en los tres municipios mencionados, entre ellos, los de dos jóvenes en Cárdenas, se trata de Isaac Salazar Moya y Luis Alberto Álvarez Moya, quienes fueron vistos por última vez la madrugada del pasado domingo 29 de enero, día en que se presentó una intensa balacera que se extendió de forma intermitente a lo largo del día.