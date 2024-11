25N | Explican cómo reconocer la violencia psicológica

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el auditorio municipal de Soledad se llevó a cabo la conferencia "Cómo el Pétalo de una Rosa", impartida por Sandra Yuliana Delgado Espinoza, del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).

La conferencista, con formación en psicopedagogía, detalló que ha estudiado estos temas porque ella fue víctima de violencia por parte de su expareja, sin embargo, ella, como muchas mujeres, lo normalizaba.

Señaló que la violencia psicológica en la mujer es la más común, porque no se ve y las mujeres no se dan cuenta, a diferencia de la física, que impacta más porque se materializa.

"Primero, entender en qué punto estoy viviendo, qué tipo de violencia y qué tengo que hacer. No todo es denuncia porque luego se me asustan, pero podemos tomar terapia, e incluso si la persona todavía no es tan extrema, puede tomar terapia para que entienda que a lo mejor ya lo normalizó, pero está lastimando a su pareja".

Sostuvo que a veces el miedo de las mujeres es tanto, que por esta razón no se atreven a denunciar. "El miedo es bastante, la causa psicológica, los neurotransmisores se detienen, se llena de cortisol nuestro cerebro, miedo y estrés, quedamos totalmente incapacitadas para decidir", explicó.

Aparte, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz dio a conocer que Soledad buscará contar con un refugio para víctimas de violencia que estará destinado a brindar atención y apoyo a todas las mujeres que lo necesiten y que se encuentren indefensas.

Detalló que en un acercamiento con Gloria Serrato, titular del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES), se le ofrecieron las condiciones para que se instalen en el municipio.