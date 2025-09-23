logo pulso
JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

JTEKT EN CIUDAD SATÉLITE, SLP

Expo Potosí Industrial 2025 reunirá a 600 empresas de 20 países en San Luis

El evento se realizará el 9 y 10 de octubre con 600 empresas, 500 compradores y más de mil reuniones de negocio.

Por Redacción

Septiembre 23, 2025 05:45 p.m.
Expo Potosí Industrial 2025 reunirá a 600 empresas de 20 países en San Luis

San Luis Potosí será sede de la Expo Potosí Industrial 2025, programada para los días 9 y 10 de octubre, donde se espera la participación de 600 empresas provenientes de 20 países, más de 500 compradores nacionales e internacionales y alrededor de 3 mil 500 asistentes, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El titular de la dependencia, Jesús Salvador González Martínez, señaló que el evento busca consolidarse como el encuentro industrial más relevante del Bajío, al generar más de mil reuniones de negocio destinadas a fortalecer las cadenas de suministro, atraer inversiones y crear alianzas entre la industria, el gobierno y la academia.

Como parte de la edición 2025, se presentó la plataforma digital Industrial Match (I Match), desarrollada por Genera Softlanding, que permitirá un contacto más directo entre proveedores e inversionistas.

El programa contempla conferencias magistrales y paneles especializados sobre temas estratégicos del comercio global, incluyendo el impacto del proteccionismo y las oportunidades que México enfrenta en el escenario internacional.

Entre los participantes se encuentran representantes de BMW, Caterpillar, Chevron, Naturgy y Grupo Acerero, así como autoridades de desarrollo económico de distintos estados, lo que busca posicionar a San Luis Potosí como un nodo estratégico de la industria avanzada.

