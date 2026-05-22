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Exponen su vida al viajar en moto

Por Leonel Mora

Mayo 22, 2026 03:00 a.m.
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Exponen su vida al viajar en moto

En calles principales de la cabecera municipal de Villa de Pozos es frecuente ver adolescentes tripulando motocicletas sin casco protector alguno, al igual que madres de familia que acuden a recoger a sus hijas e hijos a bordo de este tipo de vehículos, sin que porten, tampoco, el casco reglamentario.

La motocicleta, en los últimos cinco años o más, se ha vuelto un medio de transporte en este municipio porque permite recorrer grandes distancias a gran velocidad y con un gasto mínimo de gasolina, además de que, para su adquisición, las empresas que las venden ofrecen cada vez mayores facilidades a la población.

Sin embargo, su uso creciente no ha ido de la mano con la educación vial necesaria para sus tripulantes y, en este municipio, en frecuente ver a menores de edad a bordo de motocicletas sin documentación alguna que avale que tienen permitido su uso. Viajan sin casco y en ocasiones son más de dos pasajeros.

Lo mismo pasa con madres y padres de familia que acuden por sus hijas e hijos a las escuelas primarias de la cabecera municipal. Transitan hasta cuatro pasajeros en una sola motocicleta y nadie lleva casco protector.

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En este tema, urge no sólo un operativo de las autoridades de vialidad, sino una campaña intensiva sobre el correcto uso de estos vehículos de dos ruedas que, bajo ciertas condiciones, pueden ser de mucho riesgo para sus tripulantes.

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