Extienden puestos de vacunación en SGS

Se habilitó uno en el Teatro Doroteo Arango

Por Samuel Moreno

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Aunque hasta el momento no se tienen reportes de contagios relacionados con el sarampión, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, habilitó un módulo de vacunación en el Teatro Doroteo Arango como medida preventiva para proteger a la población.

El alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz señaló que, de acuerdo con información de los servicios médicos municipales, no existe registro de casos en la demarcación, situación que dijo se busca mantener mediante campañas de inmunización oportunas.

Explicó que la instalación del módulo responde a una solicitud de la Secretaría de Salud de San Luis Potosí para acercar las vacunas a la ciudadanía durante el fin de semana, por lo que el gobierno municipal brindó apoyo logístico, personal y facilidades para su operación.

El edil subrayó que la vacunación es la herramienta más eficaz para evitar brotes, por lo que exhortó a la población a acudir y aprovechar que el servicio se encuentra disponible en un punto accesible, con estacionamiento y atención organizada.

La jornada se desarrolla viernes, sábado y domingo con prioridad para los grupos de edad definidos por las autoridades sanitarias, en un esfuerzo coordinado para reforzar la prevención y mantener a Soledad libre de contagios.

