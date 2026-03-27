Facultad de Agronomía emite recomendaciones por gusano barrenador

Ante la amenaza de contagios de enfermedades transmitidas por insectos en el ganado gusano barrenador, la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) hace un llamado a intensificar la vigilancia y la capacitación entre productores y asociaciones ganaderas.

Heriberto Méndez, director de la facultad, explicó que aunque la incidencia de estos insectos ha disminuido temporalmente durante la temporada invernal, con la llegada de la primavera se espera un aumento en sus poblaciones, lo que acorta los ciclos de reproducción y eleva el riesgo de afectaciones tanto al ganado como a los humanos.

"El daño se centra principalmente en el ganado, pero también hay que tener cuidado con la salud humana", indicó Méndez, quien enfatizó la necesidad de continuar con campañas de prevención, monitoreo constante y capacitación del personal encargado de los animales.

El académico advirtió que, de no atenderse adecuadamente, la situación podría escalar como ha sucedido en el sur del país. Sin embargo, aseguró que San Luis Potosí aún tiene oportunidad de implementar medidas preventivas efectivas para contener la propagación de estas enfermedades.

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Entre las acciones recomendadas, Méndez destacó la importancia de regular el ingreso de ganado desde la frontera sur de México, asegurando que cumpla con verificaciones sanitarias estrictas antes de su traslado a la entidad. "Las campañas fitosanitarias deben definir qué ganado puede entrar y bajo qué condiciones para evitar problemas mayores", subrayó.

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Finalmente, el director de la facultad reiteró que la coordinación entre autoridades, productores y asociaciones será clave para mantener la salud del ganado y prevenir contagios humanos.

Heriberto Méndez, director de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP, concluyó que la prevención y el monitoreo oportuno aún pueden marcar la diferencia en la entidad.