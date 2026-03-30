Fallece el locutor y periodista Jesús "Chuy" Pereda Pérez

José de Jesús Pereda Pérez, conocido cariñosamente en el ámbito periodístico como Chuy Pereda, falleció este Domingo de Ramos y la noticia tomó por sorpresa al sector radiofónico y al de los periodistas.

Jesús Pereda llevó unas muy larga trayectoria en la radio, como una voz destacada que hizo toda una época en la locución, de cuando trabajar en la radio exigía rigurosos exámenes para obtener una licencia.

Jesús Pereda nació en San Luis Potosí el 1 de mayo de 1946 y desde muy pequeños se interesó por la radio. Trabajó por algún tiempo en Durango y regresó para instalarse definitivamente en San Luis Potosí y comenzar aquí una larga carrera radiofónica.

Alex Ruelas, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT) recordó a Jesús Pereda como un profesional a cuya memoria se recurre de manera inevitable, por la huella indeleble que ha dejado.

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Efraín Álvarez Méndez, exdirector de Canal 9 XHSLS, recordó algunos pasajes de la vida de Chuy, pero también como el artífice del canto de ópera más emblemático venido de un periodista.

Sergio Marín Espinoza lo recordó como un hombre amable, pero también como el creador de un noticiero radiofónico en el que él participó. Le recordó por una amplia vida y obra que sin duda lo dejará para la historia como un referente.

Jorge Arturo Mirabal Martínez, recordó que Chuy Pereda era un hombre íntegro, de una sola pieza, siempre preocupado por la mejora en la calidad de su trabajo y como un hombre entusiasta. "Una memoria eterna al profesionalismo y a la dignidad humana de Don Jesús Pereda".

Mirabal Martínez recuerda que lo conoció en la creación de Sistemas Informativos del Centro, justo durante la fundación del Noticiero Radiofónico "Más", una propuesta que fue líder en su tiempo en el reporteo y difusión de noticias, a principios de la década de 1990. "Lo conocí como un extraordinario locutor, un gran cantante y todo un periodista en la extensión de la palabra, un hombre serio, aplicado a su trabajo, estudioso del medio".