Fallecen dos potosinos con esquema de vacunación antiCovid completo

El secretario de Salud del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, informó en conferencia de prensa que 41 potosinos que han recibido el esquema de vacunación completo contra Covid-19, han desarrollado coronavirus pese a haber recibido la aplicación del biológico.

Puntualizó que de los 41 potosinos vacunados con sus dosis correspondientes contra el coronavirus, cuatro tuvieron que ser hospitalizados por complicaciones y dos murieron a causa del Covid-19, ya que se contagiaron entre uno y tres días después de recibir la segunda dosis, padecían enfermedad crónica.

"Quiero aclarar para que no se preste a malas interpretaciones que estas dos personas justo habían recibido la segunda dosis y desarrollaron la enfermedad, tenían enfermedades crónicas y que lamentablemente perdieron la vida, no había transcurrido el tiempo necesario que se espera para poder desarrollar la inmunidad (la cuales de dos semanas posterior a la vacunación)", agregó Lutzow Steiner.

Destacó que pese a tener los esquemas de vacunación completos algunas personas podrán contagiarse con el virus SARS-CoV-2 y desarrollar Covid-19, aunque se espera que la mayoría de la población cree anticuerpos para protegerse de un contagio y también de que en el caso de contraer la enfermedad pueden transcurrir sin necesidad de una hospitalización. Por lo que llamó a la ciudadanía de la entidad potosina a no relajar las medidas frente al Covid-19 y en caso de recibir las dosis esperar el tiempo conveniente para el desarrollo de los anticuerpos.

Finalmente, comentó que en el caso de adultos mayores de 60 años que han muerto durante las últimas semanas, ninguno había recibido si quiera su primera dosis de biológico contra el Covid-19, por lo que hizo un llamado a las personas mayores de 50 años para que acudan a vacunarse en los centros que se van habilitando acorde con lo establecido en el Plan Nacional de Inoculación.