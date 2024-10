Falta capacitación en Fiscalías para atender denuncias: López Torres

Es necesario reformar el sistema penal en función de las fiscalías para mejorar las cifras de denuncias penales sin resolver por la Fiscalía General del Estado (FGE), comentó la diputada Jessica Gabriela López Torres.

Señaló que parte del problema se debe a la falta de capacitación a los funcionarios, por lo que se debe exhortar al Gobierno del Estado a destinar una partida en el presupuesto a la capacitación en estas instancias, por ejemplo, en materia de perspectiva de género.

"Por ahí he recibido a las integrantes del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria en el estado y me comentan lo mismo, al no haber un tipo penal son revictimizadas. Después de esto, no atienden la denuncia, ni siquiera quieren levantarles protocolos de búsqueda a sus hijos", comentó Jessica López.

La diputada añadió que esto también debe extenderse a los cuerpos policíacos, que son los primeros en tener contacto con situaciones de delitos, antes incluso de que se haga una denuncia.

"Nuestro sistema penal es maravilloso, tiene muchísimos beneficios, el tema se viene abajo cuando las policías no están capacitadas. Sí le apuesto a que debe haber capacitación a las policías, crearles un código ético, porque son los primeros en acudir a las diversas situaciones que acontecen", señaló.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el 2023 se iniciaron 60 mil 761 averiguaciones previas, indagatorias y carpetas de investigación en materia penal conocidas por la FGE, de las cuales 50 mil 257 quedaron pendientes, es decir, 82.7% de las investigaciones abiertas en la entidad no se han resuelto.