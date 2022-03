Falta mayor inclusión para personas con discapacidad

Marissa González Duque, responsable de la asociación civil "Intégrame Down" dijo que se ha avanzado, pero no son suficientes las acciones para propiciar el respeto y la apertura de oportunidades para personas con síndrome de Down y personas con alguna discapacidad.

Refirió, como ejemplo, que en las escuelas solo envían a una pequeña cantidad de docentes o trabajadores a capacitarse para tratar con personas en esa condición.

En la víspera del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, González Duque explica que ya debería ser anacrónico hablar de inclusión, si las personas con síndrome de Down forman parte de la sociedad.

Debemos acostumbrarnos, dijo, a que todos podemos estar en los mismos espacios, haciendo lo mismo, recibiendo la misma formación y oportunidades, y trabajando en lo mismo.

"La gente que es ajena a nuestra comunidad sigue queriendo ver a las personas con síndrome de Down en espacios especiales, o haciendo eventos aparte", agregó González Duque.

Explicó que ya hay apertura en muchas universidades, puesto que ya se les pide trabajar con los universitarios de diferentes instituciones, y eso es importante, porque propicia que las juventudes cambien la forma de desenvolverse en la sociedad con las personas con discapacidad y que vayan eliminando prejuicios.

Advirtió que además de la poca participación de algunos niveles educativos, también se tiene el prejuicio de que se requiere de una guía especial para atender a personas con discapacidad y también para personas con síndrome de Down.

Pero esas propias escuelas no participan cuando lo que se requiere es que las personas en esa condición también tengan acceso a la alfabetización y a la preparación para el trabajo.