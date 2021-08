Faltó interés en mejorar seguridad: B. Benavente

Para la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, del Congreso del Estado, "todo lo que se hizo en materia de seguridad pública fue una evidencia clara de la irresponsabilidad y falta de interés que se jugó en muchas materias" a lo largo de la administración de Juan Manuel Carreras López.

Sobre la ausencia del secretario de Seguridad, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, a quien la Covid-19 hospitalizó a principios del presente año, la legisladora expresó: "El tema de la Covid-19 es complicado, pero hoy todos estamos expuestos a ello. Evidentemente, al ser un funcionario encargado de una materia tan delicada como es la seguridad pública, me parece que su relevo era impostergable. Pero más allá de esto, está la falta de resultados en el combate a la delincuencia; ahí era donde se tenía que actuar".

Opinó que quizás el perfil del funcionario no era el adecuado: "No voy a calificar si era bueno o malo, pero tal vez no se ajustó a las circunstancias. No dio los resultados que se necesitaban ante la realidad de lo que prevalecía o prevalece en San Luis Potosí".

Criticó que "si con esas señales tan serias y graves en materia de seguridad no se tomó una decisión, qué se puede decir ahora que ya fue cuando estaba enfermo y prácticamente al final del sexenio".

Benavente Rodríguez afirmó que todo lo que se hizo en materia de seguridad pública, "fue una evidencia de la irresponsabilidad y falta de interés que permeó en muchas otras materias", en referencia al sexenio carrerista.