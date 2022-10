Familia de abogado secuestrado denuncian revictimización de la FGE

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 7 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el pasado fin de semana se registró una fuerte movilización policiaca al poniente de la ciudad, dónde presuntamente un grupo armado ingresó a la vivienda de un abogado para luego llevárselo, familiares del mismo denunciaron la desestimación del caso y la tardanza en emitir la ficha de búsqueda para dar con su paradero.

Declararon que, el pasado domingo 2 de octubre, alrededor de las 5:00 de la mañana un comando arribó al domicilio del abogado. "Todos traían equipo táctico, pasamontañas y cascos, traían armas largas... nos dijeron que estaba detenido y se lo llevaron".

Señalaron, además, como falso el vínculo declarado por el titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruíz Contreras, al afirmar que el litigante era representante de un generador de violencia que fue detenido hace unas semanas en Nuevo León. "Nosotros no pertenecemos a ninguna célula delictiva", aseguró una de las familiares.

En este sentido, detallaron que el licenciado acudió a Monterrey a realizar una asesoría técnica legal, pues fue contratado por un grupo de abogados particulares en Monterrey, en torno al caso referido por los litigantes regiomontanos; sin embargo, reiteraron que, él no conocía ni tenía comunicación o algún tipo de relación directa o conocimiento de las actividades de este presunto objetivo criminal.

El abogado potosino acudió a la ciudad de Monterrey del 28 de septiembre al 1 de octubre, a su regreso a la capital potosina fue sustraído de forma violenta de su vivienda por un grupo armado.

Además, establecieron que desde esa madrugada no han tenido contacto con el abogado, tampoco los han intentado extorsionar o han pedido algún rescate. Los familiares hicieron un llamado para que desde las autoridades competentes se dé celeridad a la carpeta de investigación para dar con su localización.

La tarde de este viernes 7 de octubre, la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas emitió la ficha de búsqueda de la desaparición suscitada desde el pasado 2 de octubre.