Familiares de Gerardo exigen que se investigue su muerte y anuncian una demanda contra el IMSS por negligencia

Familiares de Gerardo, el joven que murió por una caída desde la azotea de la tienda de ropa Vertiche, llegaron esta mañana a la Fiscalía General del Estado (FGE) para pedir la devolución del cuerpo y exigir que se investiguen los hechos, además de que denunciarán al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por negligencia médica.

Explicaron que a pesar de la gravedad del caso, el personal de la Unidad de Medicina Familiar número 2, de la calle de Cuauhtémoc, tardó demasiado en decidir el traslado del paciente a la Unidad 50, donde se dispone de especialistas neurocirujanos que habrían podido operar a Gerardo.

"No es posible que tengamos que exigir el derecho a la salud", expresó Magaly, prima del fallecido Gerardo, visiblemente consternada por lo sucedido, quien lamentó que el IMSS "siempre ha sido así: Hay que esperar el cambio de turno para que se tomen decisiones cruciales sobre la vida de los pacientes", en referencia a que el traslado a la 50 no se realizó porque la médica encargada del turno no dejó instrucciones para ello.

De lo que sucedió en la tienda, los familiares revelaron que Gerardo subió a la azotea en compañía de otro empleado, el cual parece haber dado "tres o cuatro versiones diferentes de lo que sucedió". Mencionaron que la limpieza de la azotea se realizaba aproximadamente cada 15 días, pero que los empleados, siempre hombres, hacían ese trabajo sin ningún equipo de seguridad o capacitación previa.

Se quejaron de malos tratos de la gerente de tienda y que, de hecho, esta fue la causa de que una hermana de Gerardo, quien también trabajó en Vertiche, prefiriera renunciar a su empleo.

Mencionaron que, hasta ahora, la empresa sólo ofreció "apoyar con dos mil pesos para el caso de mi hermano", pero que la familia rechazó ese ofrecimiento y decidió buscar justicia en la Fiscalía.

Pidieron la clausura de la tienda de ropa, luego de expresar que "a Gerardo ya no nos lo van a regresar, pero no queremos que le pase algo así a nadie más. Aparte, son puros jóvenes los que trabajan en ese tipo de tiendas. A cualquiera le pudo haber pasado. Lo pedimos por sus compañeras, a quienes les pudo haber pasado lo mismo. Cuidar la vida de las personas no es un juego".

Lamentaron la postura de la gerencia de tienda en el caso del joven de 21 años fallecido ayer, la cual no se acercó a los familiares en ningún momento, ni siquiera para entregarles la hoja de Riesgo de Trabajo, la cual se tuvo que recoger ayer, después de esperar a que la gerente finalizara su tiempo de comida.