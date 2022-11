Familiares de mujer desaparecida en Los Álamos acusan que autoridades la revictimizan

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- La noche del 25 de marzo del 2022, Brenda Magdalena se encontraba en la colonia los Álamos en la capital potosina, platicaba con sus vecinos cuando sujetos arribaron en un vehículo blanco sometiéndola y obligándola a subir, desde esa noche no se tienen datos sobre su paradero.

Han pasado siete meses desde esa noche en la qué Brenda, de 36 años de edad, fue privada de la libertad, y sus familiares reprochan que al día de hoy no tienen noticias de ella, ni respuestas sobre la carpeta de investigación para dar con su paradero.

En entrevista con EL UNIVERSAL San Luis Potosí, los familiares lamentaron el "tortuguismo" de las autoridades en este tipo de situaciones, aunado a que en el caso particular de Brenda, el vocero de seguridad, Miguel Gallegos Cepeda, "cerró todas las puertas al declarar que mi hermana estaba ligada al crimen organizado".

Detallaron que aunque la "versión oficial" es que continúan las investigaciones, lo cierto para ellos es que, desde esas "acusaciones" del vocero de seguridad, se entorpecieron y frenaron las indagatorias llegando hasta el día de hoy sin ningún resultado o mínimo indicio de qué ocurrió.



---La desaparición, denuncia y búsqueda sin resultados

En un inicio la pareja sentimental de Brenda, con quien tenía una relación de 12 años, fue quien presentó la denuncia. Con el paso de las semanas y al no haber avances desistió, por lo que la familia directa ratificó la denuncia y continúo con la búsqueda.

Aunque se trató de "un secuestro", al ser una desaparición forzada, la familia no logró obtener mayores respuestas y reconocen que no hubo una actuación oportuna, ni inmediata, pues incluso no se solicitaron los videos donde quedó registrado el hecho.

"Nadie nos dio informes, no se pudieron ver las cámaras y las autoridades dejaron pasar el tiempo, lo que pudo haber ayudado ya no está", explican.

Sobre los señalamientos de Brenda Magdalena y sus presuntos nexos con el crimen organizado, aclaran que no existen pruebas o algo que la vincule a los dichos del vocero de Seguridad, por lo que sus familiares reiteraron el llamado a que se dé celeridad en su búsqueda y el titular de esta dependencia se retracte de las declaraciones emitidas.

A la par, el apoyo jurídico que están recibiendo por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha solicitado información sobre las presuntas líneas de investigación por los señalamientos de participación de Brenda en actividad delictuosa, sin que a la fecha exista alguna respuesta.

"Viene la policía a entrevistarnos, ellos quieren que les digamos cosas que nosotros no sabemos, han buscado la manera de incriminarla, de incriminar a Brenda, pensamos que lo mejor que puede hacer no es sólo disculparse, es salir a convencer a la gente a que dé informes sobre lo que sucedió esa noche con Brenda".