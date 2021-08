Familias de jóvenes exigen su reaparición

Un total de siete trabajadores se movilizaban en la camioneta procedente de San Luis Potosí que se dirigía al municipio de Tonalá, Jalisco el 26 de julio pasado, donde horas más tarde se dio a conocer la no localización de cuatro de los tripulantes.

Así lo narraron familiares de tales empleados jóvenes, originarios de la zona metropolitana potosina, reportados desaparecidos hace 21 días cuando acudían a laborar a dicha municipalidad jalisciense y quienes se mantienen rezando pidiéndole a Dios el regreso. "Uno no está fuerte, o sea, está con ese daño porque tus familiares todos se sienten tristes e impotentes de no poder hacer nada, de no saber nada; es muy difícil".

"Solicitamos el apoyo de las autoridades de Jalisco y de Guadalajara para la pronta localización de nuestros familiares, ya que no hemos tenido avances, ni respuesta alguna. Así también, pedimos a la empresa de mantenimiento y soluciones industriales MYSI, se haga responsable, ya que hasta la fecha tampoco hemos tenido respuesta alguna", señalaron.

Alan Michel Martínez Vargas de 23 años; Calep Adonaí Maldonado Monsiváis de 18 años; Jorge Rodríguez Ortiz de 24 años e Israel Andrade Hernández de 20 años, se reportan desaparecidos desde la citada fecha.

La versión de las familias está confirmada, dado que al día siguiente el 27 de julio pasado, medios de información de Jalisco comunicaron que los tres compañeros fueron detenidos por la policía estatal, debido a que presuntamente asaltaron una tienda de conveniencia.

Además, les aseguraron un arma de fuego hechiza y una bolsa con droga.

En entrevista, Juan (nombre ficticio), padre de Calep Adonaí, narró que la última vez que vio a su hijo fue el 26 de julio a las 12:00 horas, quien junto a cinco compañeros de la empresa MYSI mantenimiento y soluciones industriales, iban a laborar rumbo a Tonalá ahí se reunirán con el séptimo trabajador.