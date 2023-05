Familias denuncian desvíos en primaria

Padres de familia de la escuela primaria Mariano Jiménez, ubicada en la capital potosina, denunciaron malos manejos de los recursos y del equipo de cómputo, por parte de directores de la institución en los últimos años, situación que aseguraron está afectando la educación de las niñas y niños.

Los quejosos denunciaron que, desde la anterior gestión de la directora Francisca Olguín Domínguez, detectaron malos manejos de los recursos económicos aportados por los padres de familia, y que con el nuevo director José Jorge Almendarez García, comienzan a detectar irregularidades.

Expusieron que al llegar el director José Jorge Almendarez no contaban con recursos económicos, debido a que las cuentas del banco estaban congeladas por un cambio en la asociación de padres de familias, por lo que se tomaron una serie de acciones para contar con recursos y hacer frente a los gastos inmediatos, como el pago de servicios.

La primera acción fue que el director se quedara con la renta de la cooperativa, que era de 500 pesos por semana –cien pesos diarios- para la compra de papelería y tinta para la impresora, entre las primeras irregularidades detectadas es que cualquier documento que era solicitado por parte de los padres de familia lo cobraba, situación que no debió ocurrir.

Además, para tener más recursos económicos se vendió la chatarra y equipo inservible, con lo que estuvieron de acuerdo padres de familia, pero el director les exigió el recurso que se obtuvo para supuestamente invertirlos en la escuela.

Aseguran también que a las computadoras antiguas les habían arrancado la tarjeta madre, dejándolas inservibles y a las nuevas las habían infectado de virus, por lo que ahora la sala de medios es un elefante blanco.

Los padres de familia condenaron ese tipo de acciones del nuevo director, quien además no atiende las quejas de los padres de familia, por lo que exigen al director general Crisógono Sánchez Lara, tome cartas en el asunto o envíe a una directora o director que realmente se preocupe por la educación de los menores.

La Asociación de Padres de Familia detectó un desfalco de 500 mil pesos que fueron utilizados en la gestión de la anterior directora, pero no están justificados, como fueron pagos por 300 mil pesos a la anterior maestra de inglés, Catalina, por un periodo de 2021-2022; además de poco más de 49 mil pesos que se utilizaron en la compra de tenis, playas y otros objetos que no se requieren en la escuela; un monto de 89 mil 097 pesos en la compra de dulces y pago por algunos servicios que no tienen comprobantes fiscales válidos, entre otros.