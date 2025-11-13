Fast track a inciativa de censura

La iniciativa del diputado Héctor Serrano Cortés para tipificar nuevos delitos relacionados con Inteligencia Artificial (IA) podría avanzar hoy a la Comisión Primera de Justicia, a la que fue turnada como único filtro, en un movimiento que tomó por sorpresa a legisladores que aseguraron no haber tenido acceso completo al documento, pese a que empezó a circular desde el 4 de noviembre. El proyecto no aparece en la Gaceta Parlamentaria más reciente, de modo que varios diputados se enteraron apenas ayer de que sería discutido.

Si fuera aprobado en la comisión, el texto se volvería un dictamen listo para subir al Pleno en la siguiente sesión, que, según fuentes internas, podría celebrarse esta misma semana, ante la urgencia de desahogar también el tema de Villa de Pozos. La coincidencia elevó la percepción de un trámite acelerado y discreto para una reforma penal de alto impacto.

La propuesta incorpora 3 nuevos delitos al Código Penal: uso no autorizado de imagen o voz generada con IA, difusión dolosa de desinformación y manipulación institucional mediante IA.

Las penas sugeridas van de uno a 8 años de prisión, con aumentos cuando los contenidos se difunden en redes sociales, a través de cuentas automatizadas o en procesos electorales.

Los delitos se sostienen en conceptos como “temor social”, “alarma”, “confusión” o “desconfianza institucional”, que no están definidos en ninguna norma local y quedan al criterio de la autoridad que investigue. Esa ambigüedad vuelve la reforma especialmente riesgosa: cualquier contenido crítico, incómodo o políticamente sensible podría interpretarse como generador de “alarma social”, lo que abre la puerta a usos discrecionales y persecución selectiva.

Dos de los delitos planteados son de “peligro abstracto”, es decir, no requieren daño real; basta con que la Fiscalía considere que un material es falso o puede causar alarma.