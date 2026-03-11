Federación analiza nueva preparatoria para SLP: Galindo

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que el Gobierno federal plantea la posible construcción de una preparatoria del Bachillerato Nacional Margarita Maza en la capital del estado.

De acuerdo con un comunicado municipal, este plantel se integraría al Sistema de Educación Municipal y formaría parte de los proyectos derivados de la reunión que sostuvo el alcalde Enrique Galindo Ceballos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y funcionarios federales en Palacio Nacional.

El documento señala que el proyecto educativo estaría vinculado con programas federales dirigidos a jóvenes, como parte de acciones enfocadas en atender a este sector de la población.

Programas federales y municipales vinculados a Territorios de Paz

Asimismo, el comunicado indica que también se analiza la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario en la capital potosina, el cual sería administrado por el Gobierno federal.

Entre las acciones mencionadas se contempla además que programas municipales puedan integrarse al esquema federal Mujeres Constructoras por la Paz, enfocado en la participación comunitaria.

Según lo informado por el Ayuntamiento, estos proyectos formarían parte de la estrategia federal denominada Territorios de Paz, que busca impulsar programas sociales en distintas ciudades del país.