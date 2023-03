"Feminicida de Samantha Jocelyn sigue libre y ejerciendo"

A-AA+

La madrugada del 6 de marzo de 2016, Samantha Jocelyn fue arrojada por un pozo de luz en un edificio de departamentos, ubicado en la zona poniente de la capital. Cuando su muerte se dio a conocer, fue revictimizada al cuestionar, a través de redes y distintos medios, que haya acudido a una fiesta donde bebió y se especulaba había caído por propio pie.

Pasaron los días, las versiones de los hechos cambiaron y se estableció que la joven, quien era originaria de Guanajuato y estaba estudiando la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), presuntamente fue agredida y empujada por Gamaliel "N", quien la dejó morir en el estacionamiento del edificio, en complicidad con Eleazar "N", ambos compañeros de carrera de Samantha Jocelyn.

A siete años del feminicidio de Samantha Jocelyn, su nombre sigue siendo recordado por sus compañeras de generación. En la zona universitaria la artista gráfica María Carlock realizó un mural en su memoria.

Patricia Rojas, la madre de Samantha Jocelyn, ha viajado a la capital potosina en más de una ocasión para participar en las movilizaciones y exigir justicia para su hija.

"A nuestras hijas no las podemos tener en una burbuja, en algún momento tienen que salir a estudiar, a trabajar... Concienticen a sus hijos sobre el valor de la mujer, sobre el amor a sus semejantes... Las mamás de las compañeras de mi hija que se acercan me han apoyado, me han confortado y yo les digo: 'no puedo decirles cuiden a sus hijas, porque yo cuidé a mi hija'. Yo quiero decirles mejor a todas las madres 'cuiden a sus hijos, eduquen a sus hijos, humanicen y concienticen a sus hijos'", dijo la madre de Samantha Jocelyn.

El principal sospechoso del asesinato de Samantha Jocelyn se graduó de la carrera de Medicina, se encuentra libre y ejerciendo. En más de una ocasión colectivas feministas han recordado a "las autoridades universitarias que encubrieron a un feminicida".

El doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, actual rector de la UASLP, era director de la Facultad de Medicina cuando ocurrió el feminicidio de Samantha Jocelyn.