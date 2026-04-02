Fenae: no permitirán cobrar estacionamiento

Durante los días de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) 2026, se vigilará que no se realice el apartado de lugares de estacionamiento, informó el director de la Guardia Civil Municipal (GCM), Víctor Aristarco Serna Piña.

Señaló que, a través del área de Seguridad Vial y Movilidad, se estará al pendiente de los llamados "franeleros" o viene-viene, y aseguró que no está permitido apartar lugares ni cobrar por estacionamiento en la vía pública. En caso de que ciudadanos o visitantes sean víctimas de estas prácticas, se les exhorta a reportarlo a las autoridades mediante los números de cabina o del C3.

Dijo que, como parte del operativo, las unidades podrán reubicar vehículos que obstruyan accesos o la circulación, priorizando el orden vial antes que la aplicación de sanciones.

Explicó que uno de los espacios habilitados será un predio ubicado a la altura del rastro municipal, el cual funcionará como estacionamiento gratuito y contará con vigilancia por parte de corporaciones de seguridad.

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En cuanto a la circulación, el funcionario informó que los desvíos serán dados a conocer a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y de la corporación de seguridad, a fin de que la ciudadanía tome precauciones y evite ingresar a las zonas restringidas.

Entre las principales medidas destaca el cierre de diversas vialidades donde se ubican las instalaciones del evento, entre ellas las calles Juárez, Hidalgo, Blas Escontría, Zaragoza y Rayón, consideradas puntos clave del primer cuadro.