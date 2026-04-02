logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

Fotogalería

El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fenae: no permitirán cobrar estacionamiento

Habrá cierres viales y estacionamiento gratuito aseguran

Por Flor Martínez

Abril 02, 2026 04:22 p.m.
A
Fenae: no permitirán cobrar estacionamiento

Durante los días de la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) 2026, se vigilará que no se realice el apartado de lugares de estacionamiento, informó el director de la Guardia Civil Municipal (GCM), Víctor Aristarco Serna Piña.

Señaló que, a través del área de Seguridad Vial y Movilidad, se estará al pendiente de los llamados "franeleros" o viene-viene, y aseguró que no está permitido apartar lugares ni cobrar por estacionamiento en la vía pública. En caso de que ciudadanos o visitantes sean víctimas de estas prácticas, se les exhorta a reportarlo a las autoridades mediante los números de cabina o del C3.

Dijo que, como parte del operativo, las unidades podrán reubicar vehículos que obstruyan accesos o la circulación, priorizando el orden vial antes que la aplicación de sanciones.

Explicó que uno de los espacios habilitados será un predio ubicado a la altura del rastro municipal, el cual funcionará como estacionamiento gratuito y contará con vigilancia por parte de corporaciones de seguridad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En cuanto a la circulación, el funcionario informó que los desvíos serán dados a conocer a través de las redes sociales oficiales del Ayuntamiento y de la corporación de seguridad, a fin de que la ciudadanía tome precauciones y evite ingresar a las zonas restringidas.

Entre las principales medidas destaca el cierre de diversas vialidades donde se ubican las instalaciones del evento, entre ellas las calles Juárez, Hidalgo, Blas Escontría, Zaragoza y Rayón, consideradas puntos clave del primer cuadro.

LEA TAMBIÉN

Hasta 6 toneladas al día recolectarán por la Fenae

Para atender la demanda, se informó que se implementarán turnos de trabajo en la mañana, tarde y noche

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fenae: no permitirán cobrar estacionamiento
Fenae: no permitirán cobrar estacionamiento

Fenae: no permitirán cobrar estacionamiento

SLP

Flor Martínez

Habrá cierres viales y estacionamiento gratuito aseguran

Montan "palcos VIP" y cobran en la Copa Potosí
Montan "palcos VIP" y cobran en la Copa Potosí

Montan "palcos VIP" y cobran en la Copa Potosí

SLP

Romario Ventura

Venden lugares hasta en $400 en andamios.

Educadora acusada en IMSS seguirá detenida; amplían plazo
Educadora acusada en IMSS seguirá detenida; amplían plazo

Educadora acusada en IMSS seguirá detenida; amplían plazo

SLP

Rubén Pacheco

Juez definirá situación la próxima semana

Bomberos inspeccionan gas en ambulantes del Centro
Bomberos inspeccionan gas en ambulantes del Centro

Bomberos inspeccionan gas en ambulantes del Centro

SLP

Rubén Pacheco

Buscan evitar incendios en Semana Santa