FENAPO afirma que ya pagó a artistas locales

El Patronato de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) aseguró que ya fueron cubiertos en su totalidad los adeudos con artistas potosinos que participaron en la edición 2025, luego de las denuncias públicas sobre falta de pago y presunto trato desigual hacia el talento local.

La postura fue dada a conocer por el director general del organismo, Jorge Iván Rodríguez Argüelles, quien afirmó que los compromisos económicos adquiridos con las y los artistas fueron saldados, con lo que —dijo— se cumple con las obligaciones del Patronato.

El pronunciamiento surge después de que la artista circense potosina Diana Batres denunciara que, a más de ocho meses de la feria, varios artistas locales no habían recibido el pago acordado y que, además, fueron relegados a espacios alternativos sin condiciones adecuadas.

En ese contexto, el Patronato sostuvo que no existen adeudos pendientes relacionados con la participación de artistas en la edición 2025.

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Finalmente, reiteró que continuará promoviendo espacios para la expresión cultural y artística, en medio de la polémica generada por las inconformidades del gremio local.