Fenapo y Lastras registran nutrida asistencia para vacunación de mayores de 50 años y embarazadas

Los dos centros de vacunación contra la Covid-19 para mayores de 50 años y mujeres embrazadas que permiten el ingreso en automóvil en la capital potosina registraron una nutrida asistencia y problemas de tráfico al exterior por la presencia insuficiente de agentes de vialidad.

En el estacionamiento de la Fenapo, donde se habilitaron 10 módulos de vacunación, las primeras personas llegaron desde las 7:00 de la mañana a pesar de las reiteraciones oficiales de que no es necesario llegar tan temprano y lo mismo se registró en la fila de "los de a pie".

A partir de las 9:00, la inmunización comenzó y entre 11:00 de la mañana y 1:00 de la tarde hubo una ligera baja en la asistencia de automovilistas, pero para las 3:00 de la tarde ya había nuevamente filas completas en los 10 puestos de vacunación.

A la entrada, los auxiliares dijeron haber visto una gran asistencia de mujeres embarazadas y de parejas "ya maduras".

En el estadio "Alfonso Lastras", además de la nutrida fila de personas que no guardaron la suficiente distancia entre sí, se registraron mayores problemas viales sobre la avenida Coral en su tramo entre Malaquita y Tecali, pues de dos carriles disponibles, uno fue para los conductores que deseaban vacunarse y el otro se habilitó en dos sentidos sin que mediara control alguno por parte de agentes de tránsito.

Ya cerca de las 4:15 de la tarde, ambos centros mantenían una asistencia significativa de personas.

Estos dos puntos de vacunación seguirán ofreciendo servicio mañana, pero para quienes quieran vacunarse sin bajar del coche, es más recomendable acudir al estacionamiento de la Fenapo.

JORNADA SIN PERCANCES: LUTZOW

El Universal.- Miguel Ángel Lutzow, secretario de Salud de San Luis Potosí, indicó que la jornada de vacunación de adultos mayores de 50 años y mujeres embarazadas mayores de 18, con al menos nueve semanas de gestación, dio arranque este martes 18 de mayo, sin percances.

Explicó que durante el recorrido matutino que dio en el centro de vacunación habilitado en la Feria Nacional Potosina, en la fila de acceso habían adultos mayores de 60 que, por alguna razón, no recibieron la primera o segunda dosis del fármaco. Asimismo, dijo que la fila de automóviles para la inmunización en el centro habilitado para el acceso de vehículos fluía rápido.

Por ello, hizo un llamado a la población mayor de 50 años, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad que no pudieron recibir su dosis a ser inoculadas. "Aplicar vacunas es para salvar vidas", agregó.

Lutzow Steiner llamó a la sociedad potosina a mantener las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de alcohol en gel y mantener sana distancia para la prevención de contagios, pues destacó que la vacunación sólo previene complicaciones durante la enfermedad, pero no la infección.